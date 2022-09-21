Dışişleri'nden Ukrayna'da tek taraflı referandum girişimiyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rus kontrolündeki bazı bölgelerinde tek taraflı referandum girişimlerinden endişe duyulduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, "Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız. Bu tür gayrı meşru oldubittiler, uluslararası toplum tarafından tanınmayacaktır. Aksine, diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacak ve istikrarsızlığın derinleşmesine yol açacaktır." ifadelerini kullandı.