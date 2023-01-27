Doğu Kudüs'te sinagoga silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İsrail'in Doğu Kudüs kentinde bir sinagoga silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

Kudüs'ün Neve Yaakov Mahallesi'ndeki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kudüs’ün doğusundaki Neve Yaakov Mahallesi’nde bulunan bir sinagogta silahlı saldırı meydana geldi. 8 KİŞİ ÖLDÜ

Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi. Polis, olay yerine aracıyla gelen ve etrafa ateş açan şüphelinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.