Dubai'de hava saldırısı... Uluslararası Finans Merkezi'nden dumanlar yükseldi

Orta Doğu'da bugün Tahran'daki miting saldırısı ve Türk hava sahasındaki füze imhasının ardından bölgedeki tansiyonu zirveye taşıyan bir diğer gelişme de Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi. Dubai merkezine yönelik gerçekleştirilmek istenen hava saldırısının savunma sistemleri tarafından engellenirken havada imha edilen füzenin parçaları Dubai Uluslararası Finans Merkezi'ne isabet etti.

Dubai Medya Ofisi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, şehir merkezine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısı, savunma sistemlerinin "başarılı müdahalesi" ile hedefine ulaşamadan havada engellendi. Ancak engellenen füze veya insansız hava aracından geriye kalan enkaz parçaları, uluslararası bankaların ve dev küresel şirketlerin ofislerinin bulunduğu bölgedeki bir gökdelene isabet etti.

"Can Kaybı Yok"

Olayın yaşandığı bölgede büyük panik yaşanırken, yetkililer gökdelende "küçük çaplı hasar" oluştuğunu, herhangi bir yaralanma veya can kaybının bildirilmediğini belirtti. Saldırıda kullanılan hava aracının veya füzenin tipine ilişkin detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.

Finans Merkezinde Güvenlik Alarmı

Uluslararası finans kuruluşlarının yoğunlukta olduğu bölgeye yönelik bu saldırı girişimi, küresel piyasalarda da tedirginliğe yol açtı. İran'ın bölgedeki askeri hamlelerinin ardından gerçekleşen bu eylem, Orta Doğu'daki güvenlik krizinin artık yerel sınırları aşarak ekonomik merkezleri doğrudan hedef aldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Dubai emniyeti, şehir genelinde güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

