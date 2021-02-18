Dünyada bir ilk! 90 kişi kendi isteğiyle Covid-19 olacak

İngiltere’de dünyada ilk olarak Covid-19’un insan deneyleri gerçekleştirilecek.

Sağlıklı ve genç gönüllüler üzerinden gerçekleştirilecek çalışmada, Covid-19 için geliştirilen aşılar ve tedaviler test edilecek.

Etik onayı alan Covid-19’un insan deneylerinin önümüzdeki hafta başlaması öngörülürken deneyde 18 ila 30 yaş arası 90 kişi incelenecek.

Özel olarak seçilecek 90 kişinin sağlık görevlileri tarafından her an sağlık kontrolü altında tutulacağı belirtilirken, kişiler güvenli ve kontrolü bir ortamda Covid-19 ile enfekte edilecek.

‘VİRÜS İLE MÜCADELE İÇİN YENİ AŞILAR VE TEDAVİLER ÇOK ÖNEMLİ’

‘Human Challenge’ adı verilen çalışmada İngiltere hükümeti aşı kurumu, Imperial College London, Royal Free London NHS Foundation Trust ve hVIVO şirketi ortaklık kurarken İngiltere hükümeti aşı kurumu başkanı Clive Dix, "İngiltere için bir dizi güvenli ve etkili aşı sağladık ancak Covid-19 için yeni aşılar ve tedaviler geliştirmeye devam etmemiz virüsün yok olması için çok önemli” derken "Bu çalışmaların virüsün nasıl çalıştığına dair benzersiz bilgiler sunmasını ve hangi aşının enfeksiyonu önlemek için en etkili olduğunu anlamamıza yardımcı olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bilim insanları yapacakları çalışma ile corona virüsün vücudun bağışıklık sistemine nasıl etki ettiğini ve vücudun nasıl tepki verdiğini anlamaya çalışacaklar.

Imperial College London'dan baş araştırmacı Dr Chris Chiu, "18 ile 30 yaşları arasındaki gönüllülerin bu araştırma girişimine katılmalarını, virüsün insanları nasıl etkilediğini ve aramızda nasıl bu kadar başarılı şekilde yayıldığını anlamamıza yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.