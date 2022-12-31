Dünyada yeni yıl coşkusu: Yeni Zelanda 2023'e girdi

Yeni Zelanda her yılı olduğu gibi yeni yılı karşılayan ilk ülke oldu.

Dünya 2022 yılına veda etmeye adım adım yaklaşırken yeni yılın coşkusu da iyiden iyiye kendisini hissettirmeye başladı. Tüm dünyada kutlamalarla karşılanacak 2023 yılına en erken giren ülke her yıl olduğu gibi Yeni Zelanda oldu. Takvimlerin tüm dünyada ilk olarak değiştiği Yeni Zelanda’da yeni yıl havai fişeklerle karşılandı.