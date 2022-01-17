Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Fetişistler peşimi bırakmıyor

Dünyanın en büyük ayaklı insanlarından biri olarak kabul edilen İngiliz Carl Griffiths, ayak fotoğraflarını satarak para kazanıyor.

İngiltere’de yaşayan ve dünyanın en büyük ayaklı insanların biri olarak gösterilen Carl Griffiths, 63 numara ayaklara sahip. Dünya basınında ayak ölçüsü nedeniyle sıklıkla gündeme gelen Griffiths, ayak fetişistlerinden kendisine gelen mesajlar nedeniyle isyan etti.

“HERKES AYAKLARIMIN PEŞİNDE”

Koronavirüs pandemisinin etkisiyle karantina uygulamasının devreye girdiği dönemde ayaklarının fotoğraflarını satarak para kazandığını ifade eden Griffiths’in ayak fetişistlerinden gelen yoğun isteklerle başı dertte. 10 yaşındayken babasıyla aynı ayak numarasına sahip olduğunu ve ayakkıbı bulmak konusunda büyük zorluk yaşadığını dile getiren Griffiths, “Benden sürekli ayak fotoğrafları istiyorlar. Üstelik sadece onlar değil, ayak fotoğrafları yayınlayan siteler de ayaklarımın peşinde” diyerek isyanını dile getirdi.





FOTOĞRAF İSTEMEYE BAŞLADILAR

Hayranlarının yoğun isteği üzerine ayak fotoğraflarını satmaya başladığını dile getiren Griffiths tek bir kare için 300 sterlin (yaklaşık 4 bin 100 TL) ödeme aldığını söyledi. Griffiths bu satışın sonrasında fotoğraf ve video isteklerinin peşi sıra gelmeye başladığını itiraf etti. Griffiths, artık fotoğraf atmayacağını ve ayak fetişistlerinin peşini bırakmasını istedi. Griffiths, hayranlarının çorabının kokmasını ve ayaklarının terli görüntüsünün daha iyi olacağını belirten özel mesajlar aldığını belirtti.