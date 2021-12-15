Dünyanın en büyük safiri satışa çıkıyor

Şimdiye kadar keşfedilen en büyük safir olduğu belirtilen 309 kiloluk değerli taş Sri Lanka'da açık artırma çıkıyor.

Şimdiye kadar keşfedilen en büyük safirlerden biri olduğu düşünülen 309 kiloluk devasa değerli taş açık artırmayla satışa çıkıyor.

BİR MADENDE BULUNDU, 'ASYA KRALİÇESİ' ADI VERİLDİ

"Asya Kraliçesi" olarak adlandırılan dev Safir, Sri Lanka'nın "mücevherler şehri" olarak bilinen Ratnapura kentindeki bir madende bulundu.

GÖRENLER HAYRAN KALDI

Dünyada benzeri zor bulunan safir Colombo yakınlarındaki bir mücevher çukuru sahibinin evinde çiçek yatağında sergilendi ve görenleri kendine hayran bıraktı.



DÜNYADAKİ EN BÜYÜKLERDEN BİRİ

Sri Lanka'nın Mücevher Kurumu başkanı Thilak Weerasinghe, değerli taşın muhtemelen Sri Lanka'da şimdiye kadar bulunan en büyük tek taş olduğunu belirterek, "Bu bir küme değil, tek bir taş. Bildiğimiz kadarıyla, dünyada kaydedilen en büyüklerden biri olabilir." dedi.

Weerasinghe, mücevherin görünüşte opak, yamalı mavi yüzeyi hakkında yorum yaparken "Eğer onu kesersek, içinde daha net alanlar bulabiliriz .Ama daha fazla incelememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

DEĞERİ YAKLAŞIK 100 MİLYON DOLAR

Forbes, parçalanırsa "Asya Kraliçesi"nin yaklaşık 1.549.016 tek karatlık nişan yüzüğünü doldurabileceğini tahmin ediyor. Taşın değeri ise yaklaşık 100 milyon Dolar.

Sri Lanka değerli taş, elmas ve mücevherleri ile bilinen bir ülke. Sadece 2021'de değerli taş ihracatından 500 milyon dolar gelir elde edildi.