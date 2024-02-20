Dünyanın en büyük siber suç örgütü çökertildi

İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), FBI ve Europol ile birlikte kişi ve kurumların görsel ve verilerini çalarak şantaj yapan dünyanın en büyük siber suç organizasyonu Lockbit’i operasyonla çökertti.

NCA, FBI ve Europol’un da aralarında bulunduğu birçok ülkenin desteğiyle yürütülen operasyonda Lockbit’in hizmetlerinin kontrolünü ele geçirerek çökerttiğini duyurdu. Kişilerin ve kurumların dijital ortamlarındaki veri ve görsellerini ele geçirerek fidye ve şantaj yapan organizasyonun websitesine girildiğinde “Site, İngiltere Ulusal Suç Ajansı'nın kontrolü altındadır ve çalışmaktadır. FBI ve uluslararası yasa uygulayıcı görev gücü 'Cronos Operasyonu' ile yakın işbirliği içinde" ifadeleri yer aldı. Açıklamada “NCA, bağlı kuruluşların saldırı oluşturmasına ve gerçekleştirmesine olanak tanıyan LockBit'in birincil yönetim ortamının ve grubun, daha önce kurbanlardan çalınan verileri barındırdığı ve yayınlamakla tehdit ettiği karanlık ağdaki halka açık sızıntı sitesinin kontrolünü ele geçirdi. Bunun yerine bu site artık LockBit'in yeteneklerini ve operasyonlarını ortaya koyan ve NCA'nın hafta boyunca günlük olarak yayınlayacağı bir dizi bilgiye ev sahipliği yapacak” denildi.

İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly işbirliği ile düzenlenen operasyona ilişkin, “Ulusal Suç Ajansı'nın dünya lideri uzmanlığı, dünyadaki en üretken fidye yazılımı türünün arkasındaki insanlara büyük bir darbe indirdi. LockBit'i çalıştıran suçlular çok yönlü ve son derece organize kişilerdir ancak İngiltere kolluk kuvvetlerinin ve uluslararası ortaklarımızın elinden kaçmayı başaramadılar” dedi.

CRONOS OPERASYONU

Lockbit ağının üç ülkede faaliyet gösterdiğine dikkat çeken NCA, “LockBit'in, bağlı kuruluşlar tarafından kurban verilerini çalmak için kullanılan, Stealbit olarak bilinen özel bir veri filtreleme aracı vardı. Üç ülkede bulunan bu altyapı, son 12 saat içinde Operasyon Cronos görev gücü üyeleri tarafından ele geçirildi ve LockBit’e bağlı kuruluşlara ait 28 sunucu da devre dışı bırakıldı.

Teknik sızma ve kesinti, LockBit ve bağlı kuruluşlarına karşı gerçekleştirilecek bir dizi eylemin yalnızca başlangıcıdır. Europol tarafından koordine edilen daha geniş bir eylemde, bu sabah Polonya ve Ukrayna'da iki LockBit aktörü gözaltına alındı, gruba bağlı 200'den fazla kripto para birimi hesabı donduruldu.

ABD Adalet Bakanlığı, fidye yazılımı saldırıları gerçekleştirmek için LockBit'i kullanmaktan sorumlu iki sanığın cezai olarak suçlandığını, gözaltına alındığını ve ABD'de yargılanacağını duyurdu” dedi.

“BUGÜN İTİBARIYLA LOCKBİT KİLİTLENDİ”

Ulusal Suç Teşkilatı Genel Müdürü Graeme Biggar operasyon hakkında şu ifadeleri kullandı;

“NCA liderliğindeki bu soruşturma, dünyanın en zararlı siber suç grubuna yönelik çığır açan bir darbedir. Yakın işbirliğimiz sayesinde bilgisayar korsanlarını hackledik, altyapılarının kontrolünü ele geçirdik, kaynak kodlarına el koyduk ve kurbanların sistemlerinin şifresini çözmelerine yardımcı olacak anahtarları ele geçirdik. Bugün itibariyle LockBit kilitlendi. Gizliliğe ve anonimliğe dayanan bir grubun kabiliyetine ve en önemlisi güvenilirliğine zarar verdik. LockBit suç teşkilatını yeniden inşa etmeye çalışabilir. Ancak onların kim olduğunu ve nasıl çalıştıklarını biliyoruz. Kararlıyız ve bu grubu ve onlarla ilişkili herkesi hedef alma çabalarımızdan vazgeçmeyeceğiz.”

DHA