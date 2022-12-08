Elon Musk ''Dünyanın en zengin insanı'' unvanını kaptırdı

Twitter'ı satın aldıktan sonra çeşitli sorunlarla karşılaşan Elon Musk bu sefer de dünyanın en zengin olma ünvanını elinden kaçırdı.

Uzun süre Forbes'in en zenginler listesinin zirvesinde yer alan Fenomen iş adamı, 185,4 milyar Dolarlık servetiyle liderliğini, Fransız LVMH holdinginin CEO'su Bernard Arnault'a kaptırdı. Elon Musk liderliği, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan devralmıştı.

Forbes'e göre dünyanın en zenginleri listesi şöyle:

Forbes'in en zenginler listesinde zirvede lüks marka Louis Vuitton'ın ana şirketi LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault ve ailesi bulunuyor.

Arnault'un an itibariyle net serveti 186,2 milyar Dolar seviyesinde. Ekonomik şartlar, artan enflasyon ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle Musk'ın servetinin hatırı sayılır bir kısmının bulunduğu Tesla hisseleri yılın başından bu yana neredeyse yüzde 50 değer kaybetti.

Elon Musk ile LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault arasındaki rekabetin çok uzun sürmesi beklenmiyor. Uzmanlar kısa süre içinde Musk'ın tekrardan zirveye döneceğini belirtiyor.

Forbes'tan yapılan açıklamada, "İki milyarderin serveti neredeyse aynı. Sadece bir kaç yüz milyon dolar fark var. Bu yüzden Forbes'un dünyanın en zenginleri sıralamasında yer değiştirmeye devam etmeleri şaşırtıcı olmayacak" ifadelerine yer verdi.