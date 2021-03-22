Elon Musk'ı kızdırdılar: ''Tesla’yı kapatırım!''

Çılgın milyarder Elon Musk, sahibi olduğu Tesla’nın Çin’de "casusluk" nedeniyle kullanım yasağı getirilmesine tepki gösterdi. Musk, ürettikleri araçlarla casusluk yapıldığı kanıtlanırsa şirketi kapacağını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Elon Musk, kurucusu ve CEO'su olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Çin'de casusluk yaptığı suçlamalarını reddetti.

Çin ordusunun Tesla araçlarının kamera donanımıyla veri toplaması konusuna güvenlik endişesi açıklayarak askeri tesislerde Tesla kullanılmasını yasaklaması sonrası, Musk, Çin iş aleminin önde gelenlerine video konferans yoluyla seslendi. Tesla CEO'su eğer ürettikleri araçlar Çin'e karşı casusluk yapmak için kullanılıyorsa şirketi kapatacağını söyledi.

Eğer bir işletme yabancı bir hükümet hakkında casusluk yapıyorsa bunun olumsuz etkilerinin son derece kötü boyutlara varacağını söyleyen Musk, "Herhangi bir bilgi konusunda çok gizli kalmaya bizi teşvik eden çok güçlü saikler var" diyerek ekledi:

"Eğer Tesla araçlarını Çin veya başka bir yerde casusluk için kullanıyorsa, kendimizi kapatırız."