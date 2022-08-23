  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Bengkulu eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'nın batısındaki Bengkulu eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırma Kurumu (USGS) ülkenin güney Sumatro eyaletindeki Pagar Alam şehrinin 11 kilometre güneyinde ve 59 kilometre derinliğinde yerel saatle 21.31'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yetkililer, depremin tsunamiyi tetikleme potansiyeline sahip olmadığını ve can kaybının yaşanmadığını belirtti.


Depremin büyüklüğü, önce 6.6 olarak belirtildi, ardından USGH tarafından 6 olarak güncellendi.

Etiketler deprem endonezya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eski mankenden ''Yağ bağlamışsın'' diyen takipçisine olay cevap
Bakan Nebati açıkladı; 2 yeni destek geliyor
İstanbul'da inşaat işçilerinin akıl almaz, ölümcül eğlencesi kamerada
Sürpriz toplantı sonrası AK Parti'den erken seçim açıklaması
Bir festival daha yasaklandı!
Türkiye'de ''kabusun yer yüzündeki izi'' ortaya çıktı
WhatsApp artık internetsiz çalışacak! internetsiz WhatsApp nasıl kullanılır?
Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu: İşte zirvedeki şehir...
Ünlü ekonomist Türkiye'nin enflasyonunu ölçtü; sonuç korkunç!
Eli telefonlu sapıklar havuzda yakalandı! Tekme tokat dövdüler