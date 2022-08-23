Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Bengkulu eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'nın batısındaki Bengkulu eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırma Kurumu (USGS) ülkenin güney Sumatro eyaletindeki Pagar Alam şehrinin 11 kilometre güneyinde ve 59 kilometre derinliğinde yerel saatle 21.31'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yetkililer, depremin tsunamiyi tetikleme potansiyeline sahip olmadığını ve can kaybının yaşanmadığını belirtti.



Depremin büyüklüğü, önce 6.6 olarak belirtildi, ardından USGH tarafından 6 olarak güncellendi.