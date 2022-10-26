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Engelli lise öğrencisini zorla traş ettiler

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Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletindeki bir lisede kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir lisede bir grup öğrenci zihinsel engelli bir başka öğrenciye korkunç bir zorbalıkta bulundu. Zorla tıraş edildiği sırada hıçkırarak ağlayan engelli öğrencinin internette yayılan videosu tepkilere neden oldu. Engelli öğrencisinin tişörtüyle gözyaşlarını sildiği anlarda duruma kimsenin müdahale etmemesi dikkatleri çekti. Okuldaki veliler olanlara öfkeyle karşılık verirken okul yönetimini harekete geçmeye çağırdı.

“BU RESMEN ZORBALIK”

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere, “Bu bir lisede kaydedildi. Engelli bir öğrencinin okul koridorunda zorla saçı kesildi ve diğer öğrenciler tarafından kafasında yamalar bırakıldı. Videoyu çekenler onunla alay edip eğlendi. Kesinlikle kimse durdurmak için hiçbir şey yapmadılar. Bu resmen zorbalık” notunu ekledi.

 Liseden bir sözcü, sosyal medyada dolaşan videonun farkında olduklarını ve videoda sergilenen davranışın açıkça kabul edilemez olduğunu söyledi. Yetkili olay için kapsamlı bir soruşturma başlattıklarını ve gerekli disiplin işlemlerinin başlatılacağını söyledi.

Etiketler skandal traş
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