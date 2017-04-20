Erdoğan ve Putin listeye girdi

Putin ve Erdoğan Time dergisinin "dünyanın en etkili 100 ismi" listesine girdi

Amerikalı Time Dergisi'nin bu yılki "dünyanın en etkili 100 ismi" listesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı.

Öncüler, devler, sanatçılar, ikonlar ve liderler olmak üzere 5 kategorinin bulunduğu listede Erdoğan ve Putin liderler kategorisinde yer alıyor.

24 kişinin yer aldığı en etkili liderler listesinde Putin ve Erdoğan'ın yanı sıra İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump, Julian Assange, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus gibi isimler yer alıyor.