Ermenistan Başbakanı'ndan skandal Türkiye açıklaması

Paşinyan, "Azerbaycan liderliğinin son 15 yıldır kavgacı söylemleri teşvik ettiği doğru olsa da, şimdi bir savaş başlatma kararı Türkiye'nin tam desteğiyle gerçekleşti. Türkiye'nin aktif katılımı olmasaydı bu savaş başlamazdı" diyerek skandal sözlere imza attı.

SİLAHLI ASKERLER KORUDU

AFP röportajın Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki hükümet binasında yer alan şatafatlı bir odada gerçekleştiğini yazdı. Stalin döneminde inşa edilen hükümet binasına 45 yaşındaki Paşinyan'ın bir konvoy eşliğinde vardığı ve silahlı askerlerin binanın girişini koruduğu kaydedildi. Haber ajansı, Paşinyan'ın röportaj sırasında sakin göründüğünü, yavaş ve her kelimeyi tartarak konuştuğunu yazdı.

KARA PROPAGANDALARINA DEVAM ETTİ

Paşinyan, röportajda Azerbaycan'ı suçladı ve Dağlık Karabağ'daki son durumun sadece çatışmaların yeniden alevlenmesi anlamına gelmediğini de savundu. "Çatışma bölgesinde Orta Doğu'dan terörist grupların aktif katılımı söz konusu" diyen Ermenistan Başbakanı, Ermeni güçlerinin "terörle mücadele operasyonları yürüttüğünü" iddia etti.

KANITLAYAMADI

Ermenistan, Türkiye'nin çatışmalara aktif olarak katıldığını ve bölgede F-16'larla hava operasyonları gerçekleştirdiğini iddia etse de, şu ana kadar herhangi bir kanıt ortaya koymadı.

RUSLARA GÜVENİYOR

Çatışmaların kötüleşerek Ermenistan'ın kendi topraklarına doğrudan bir saldırıyla sonuçlanması ihtimaline ilişkin bir soruyu Paşinyan, Rusya'nın ikili askeri anlaşmalar gereğince yardımına koşacağını söyleyerek yanıtladı: "Ermenistan topraklarına yönelik bir güvenlik tehdidi olursa, Rusya'nın katılımı anlaşmamızın çerçevesine tabi olacaktır. Rusya'nın anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerine uyacağına inanıyorum."

YILLARDIR İŞGAL EDİYOR

Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990'ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyor. Bölgede 1991 yılında 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' ilan edildi. Ancak burayı uluslararası alanda Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımadı.