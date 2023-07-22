Ermenistan ve Azerbaycan yeniden savaşın eşiğinde

Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan'dan almasının ardından iki ülke arasında gerilim devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ''Bir barış anlaşması imzalanmadığı ve böyle bir anlaşma iki ülke parlamentosu tarafından onaylanmadığı sürece, elbette yeni bir savaş çok muhtemel'' dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'la yeni savaş sinyali verdi. Paşinyan, "Bir barış anlaşması imzalanmadığı ve böyle bir anlaşma iki ülke parlamentosu tarafından onaylanmadığı sürece, elbette yeni bir savaş çok muhtemel" ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ARASINDA TANSİYON DÜŞMÜYOR

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki Karabağ'ı almasının ardından gerilen iki ülke arasındaki ilişkilerde tansiyon düşmüyor. Ateşkesin ardından çatışmalar azalsa da "yeni savaş" ihtimali de gündemde duruyor.

PAŞİNYAN'DAN "YENİ SAVAŞ" ÇIKIŞI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yaptığı son açıklama bu ihtimali güçlendirdi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Paşinyan, Azerbaycan'la yeni bir barış anlaşmaması yapılamaması durumunda yeni bir savaşın yüksek olasılık olduğunu belirtti.

"YENİ BİR SAVAŞ ÇOK MUHTEMEL"

Paşinyan, "Bir barış anlaşması imzalanmadığı ve böyle bir anlaşma iki ülke parlamentosu tarafından onaylanmadığı sürece, elbette yeni bir savaş çok muhtemel" ifadelerini kullandı. Karabağ'da yaşanan soruna ilişkin konuşan Paşinyan, "Biz bir soykırım hazırlığından değil, devam eden bir soykırım sürecinden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

"BATI VE RUSYA BİRBİRİNİ SUÇLUYOR"

Hem Batı'nın hem de Rusya'nın birbirini suçladığını belirten Paşinyan, "Batı'daki bazı çevrelerin mantığına göre, Rusya yükümlülüklerini yerine getirmediği için beklentilerimizin tamamını karşılamıyor. Aynı şekilde Rusya da bize Batı hakkında aynısını söylüyor" dedi.

BARIŞ ANLAŞMASI İÇİN İLK ADIMI AZERBAYCAN ATTI

İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunun çözümü için Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arabuluculuk yapıyor. İki ülke arasında barış anlaşmasının hazırlanması için Azerbaycan ilk adımı atarak, Ermenistan'a beş maddelik barış anlaşması teklifini yapmıştı. Ermenistan da bu teklifleri kabul etmekle birlikte barış görüşmelerine hazır olduğunu bildirmişti. Ancak yapılan görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmadı. İki ülke arasındaki tansiyon, Azerbaycan'ın güvenlik nedeniyle Karabağ'ı Ermenistan'a bağlayan Laçın Koridorunu geçici olarak kapatmasının ardından daha da yükseldi.

AZERBAYCAN'IN 5 MADDELİK TEKLİFİ

Azerbaycan, Ermenistan'a sunduğu 5 maddelik barış anlaşması teklifi ise devletlerin birbirlerinin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, uluslararası sınırların dokunulmazlığını ve siyasi bağımsızlığını karşılıklı olarak tanıması; devletlerin birbirlerine karşı toprak iddiasında bulunmadığı ve gelecekte de bu tür iddialarda bulunulmama konusunda yasal bir zorunluluklarının olduğunun karşılıklı teyidi; birbirlerinin güvenliğini tehdit etmekten, siyasi bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne karşı tehdit ve güç kullanmaktan ve BM Antlaşması'nın amaçlarıyla bağdaşmayan diğer durumlardan kaçınmak; sınırların belirlenmesi ve diplomatik ilişkilerin kurulması; ulaştırma ve iletişim hatlarının açılması, diğer ilgili iletişim ağlarının kurulması ve çıkar alanlarında işbirliği konularını içeriyor.