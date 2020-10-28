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  3. 28 Ekim 2020 13:24

Ermenistan yine sivilleri vurdu: Şehit ve yaralılar var!

Ermenistan, Azerbaycan'ın Berde kentine füze saldırısı düzenledi ve sivil yerleşim yerlerini vurdu. Saldırıda füzelerin isabet ettiği çok sayıda dükkan ve aracın yanmakta olduğu belirtilirken, saldırıda şu ana kadar 14 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla yaralı var.

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Ermenistan topraklarından atılan bomba, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın dışındaki Berde kent merkezine isabet etti.

Ermenistan silahlı güçlerinin, vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgeyi vurması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Saldırıda, kent merkezindeki caddede park halinde bulunan 3 araç tamamen yandı, iş yerleriyle alt yapılar hasar aldı.

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