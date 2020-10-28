Ermenistan yine sivilleri vurdu: Şehit ve yaralılar var!

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Ermenistan topraklarından atılan bomba, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın dışındaki Berde kent merkezine isabet etti.
Ermenistan silahlı güçlerinin, vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgeyi vurması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı.
Saldırıda, kent merkezindeki caddede park halinde bulunan 3 araç tamamen yandı, iş yerleriyle alt yapılar hasar aldı.
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