Ermenistan'da deprem! Türkiye de sallandı

Ermenistan - Gürcistan sınırında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Türkiye'nin doğusundaki bazı şehirlerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ermenistan'da 5.3 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini, depremin Türkiye-Ermenistan sınırına yakın illerden de hissedildiğini açıkladı.

Ermenistan’ın Shirak kenti yakınlarında saat 21.25’te 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Kars, Artvin, Ardahan ve Iğdır’dan da hissedildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ermenistan’da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, deprem üssüne en yakın ilçemiz Kars’ın Akyaka ilçesi olup, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.

"ÇILDIR - SEVAN GÖLLERİ ARASINDAKİ FAY ZONU İLE İLİŞKİLİ OLABİLİR"

Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür Ermenistan - Gürcistan sınırında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür ise depreme ilişkin şunları söyledi:

"Arkadaşlar, Ermenistan-Gürcistan sınırında 5,6’lık deprem oldu. Rize çevresinde de hissedildi. Bu deprem muhtemelen Çıldır-Sevan Gölleri arasında uzanan doğrultu atımlı fay zonu ile ilişkili olabilir. Sevgiyle"