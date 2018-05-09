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  3. 09 Mayıs 2018 17:35

Ermenistan'ın yeni başbakanından flaş Türkiye açıklaması

Ermenistan'ın yeni başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ermenistan'ın yeni başbakanından flaş Türkiye açıklaması
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Ermenistan parlamentosunda dün yapılan oylama sonucunda başbakanlık görevine getirilen muhalif gösterilerin lideri Nikol Paşinyan, Türkiye ile hiçbir ön koşul sunmadan diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduklarını söyledi.

Başbakan seçildikten sonra ayağının tozuyla Dağlık Karabağ'a giden Nikol Paşinyan, burada düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye mesaj gönderdi.

Paşinyan, "Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız ancak Ankara, Dağlık Karabağ'la ilgili ön koşul sunmamalı. Bu tutum mantıklı değil. Zira bu, üçüncü bir ülkeyle (Azerbaycan) ilişkilere dayanıyor" dedi.

karabağ , ermenistan , nikol paşinyan , türkiye , azerbaycan
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