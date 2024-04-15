Eski MOSSAD Başkanı'ndan İsrail'e uyarı: İntikam zamanı değil

İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırısının ardından eski MOSSAD Başkanı Efraim Halevy CNN International'a açıklamalarda bulundu.

"İNTİKAM İYİ BİR POLİTİKA DEĞİL"

İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırısının ardından İsrail'in bir misilleme yapıp yapmayacağı tüm dünyada merak konusu olmaya devam ediyor. Konu hakkında CNN Internetional'dan Chrıstıane Amanpour'a konuşan eski MOSSAD Başkanı Efraim Halevy, "Şimdi intikam zamanı değil" dedi.

Halevy, "İntikamın iyi bir politika olduğunu düşünmüyorum. Ve bu nedenle, şimdi ne düşünmemiz gerekiyor, ilgimiz ne? Bence bizim bir numaralı çıkarımız Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasıdır. Bu en yüksek önceliğe sahip olması gereken bir şey." ifadelerini kullandı.

"REHİNELER MASADAKİ TÜM SORUNLARDAN ÖNCE GELMELİ"

Hamas'ın elindeki rehineler kötü şartlarla mücadele etmeye çalışıyor diyen eski MOSSAD Başkanı;

"Artık rehinelerin çok zor durumda olduğunu biliyoruz. Artık çok büyük acılar çektiklerini biliyoruz. Kadınların bu özel yayında anlatmak bile istemediğim şekillerde acı çektiğini biliyoruz. Dolayısıyla şu anda Gazze'de esaret altında olanlara olan bağlılığımızı da düşünmeli ve bu önceliği masadaki diğer tüm meselelerin üzerinde tutmalıyız." şeklinde konuştu.

Halevy, İran'ın da yeni bir karar vermeden önce 2-3 kez düşünmesini gerektiğini, İsrail'in yalnız olmadığını da dile getirdi. Eski MOSSAD Başkanı Halevy ayrıca, düzenlenen saldırıda gösterilen yüzde 99'luk başarının çok önemli olduğunu da savundu.

Halevy, "Daha önce de söylediğiniz gibi başarı yüzdesi yüzde 99'un üzerindeydi. Bunun bu tür bir savaşta benzeri görülmemiş bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir kişinin yaralanması dışında ciddi bir zarar görmediğimizi düşünüyorum." dedi.

CNN Türk