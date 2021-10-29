Fast food ürünlerinde kanser ve kısırlık riski

Bilim insanlarının yaptığı son araştırmalara göre, hızlı gıda (fast food) ürünlerinde bulunan bazı toksik maddelerin kanser ve kısırlığa neden olduğu tespit edildi.

Fast-food ürünlerinin yüzde 80'inden fazlasında plastiği esnek hale getirmek için kullanılan ftalatlar bulundu.

Ftalatlar plastikleştirici olarak sanayide kullanıyor. Vinil döşeme ve plastik ambalajlardan sabun ve şampuanlara kadar yüzlerce üründe yer alıyor. Madde, kanser, karaciğer hasarı, kısırlık, tiroid hastalığı, astım ve hatta daha küçük testisler gibi çok sayıda sağlık sorunuyla çocuklarda öğrenme güçlüğü, davranış sorunları ve dikkat eksikliği bozuklukları ile ilişkilendirildi.

Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology adllı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında, araştırmacılar, pazar payına ve en çok satan ürünlere göre restoranları ve menü öğelerini (hamburger, patates kızartması, tavuk kanadı, tavuk dürüm ve peynirli pizza) seçti.

Hamburger gibi etle yapılan ürünlerin daha yüksek ftalat seviyelerine sahipken, patates kızartması ve peynirli pizzada en düşük seviyedeydi.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, insanlar ftalat içeren ürünlerle temas etmiş yiyecek ve içecekleri tüketerek veya ftalat partiküllerini doğrudan havadan soluyarak zararlı kimyasala maruz kalıyor. CDC, çocukların özellikle savunmasız olduğunu, çünkü çocukların buldukları nesneleri genellikle ağızlarına götürdüğünü söyledi.

Bununla birlikte bilim insanları, sipariş ettikleri yiyeceklerin yüzde 81'inin astım riskinin artmasıyla bağlantılı olan DnBP adlı bir ftalat içerdiğini, yüzde 70'i ise doğurganlığın azalmasına ve diğer üreme sorunlarına bağlı olan DEHP içerdiğini aktardı.

Araştırmacılar, işleme ve paketleme ekipmanından çalışanların giydiği plastik eldivenlere kadar, gıda tedarik zincirinin herhangi bir yerinde hamburgerler ve diğer ürünlerini ftalatlar ve yedek plastikleştiricilerle temas etmiş olabileceğini aktardı.

Ayrıca, genel olarak yetişkin kadınların ftalatlara sabunlarda, şampuanlarda, kozmetiklerde ve diğer kişisel bakım ürünlerinde kullanılan plastikleştiricilere erkeklerden daha yüksek seviyelerde maruz kaldığı bildirildi.