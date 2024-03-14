Filistin’in yeni Başbakanı belli oldu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, geçtiğimiz ay istifasını sunan Filistin Başbakanı Muhammad İştiyye'nin yerine Muhammed Mustafa'yı atadı.

Geçtiğimiz ay istifa eden Filistin Başbakanı Muhammad İştiyye’nin yerine gelecek isim belli oldu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İştiyye’den boşalan başbakanlık koltuğuna Muhammed Mustafa’yı atadı.

MUSTAFA KIDEMLİ EKONOMİ DANIŞMANI GÖREVİNİ YÜRÜTÜYORDU

Filistin Kurtuluş Örgütü İcra Komitesi üyesi olan deneyimli ekonomist Mustafa, Filistin Yatırım Fonu (PIF) Yönetim Kurulu Başkanı ve Devlet Başkanı Abbas'ın kıdemli ekonomi danışmanı olarak görev yapıyordu.