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Filistinlilere kapıları kapatan Mısır'dan ''çöle gidin'' tavsiyesi

Filistinlilere kapıları kapatan Mısır'dan ''çöle gidin'' tavsiyesi
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İsrail'i, Filistinlileri sürmeye çalışmakla suçlayarak kapıları kapalı tutacaklarını söyledi. Sisi, Filistinliler için Necef Çölü'nü tavsiye etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi temasları kapsamında başkent Kahire’de bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı ikili görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Scholz ile İsrail-Filistin çatışması ve Gazze'deki son gelişmeleri ele aldıklarını belirten Sisi, "Mevcut askeri operasyonlara devam edilmesi, kontrolden çıkması muhtemel güvenlik ve insani sonuçlara yol açacak." dedi.

Ülkesinin Filistin davasının askeri yöntemlerle tasfiye edilmesini reddettiğini kaydeden Sisi, "Gazze Şeridi'ndeki mevcut gerilimi kontrol altına aldıktan sonra barış sürecini yeniden başlatmak için yoğun şekilde çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşananlara ilişkin Sisi, şunları söyledi:

"Gazze'de şu an yaşanan, sivilleri Mısır'a göçe sürükleme girişimidir. Filistinlilerin topraklarından sürülmesini reddediyoruz. Sina Yarımadası'nın İsrail'e yönelik bir terör üssüne dönüşmesini istemiyoruz. Milyonlarca Mısırlı, Filistin halkının yerinden sürülmesi fikrine karşı gösteriler düzenlemeye hazır."

Sisi ayrıca, Mısır'ın içtenlikle barışa önem veren bir ülke olduğunu ve bunun uygulanamaz bir düşünceye dönüştürülmemesi gerektiğini dile getirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı ayrıca, şunları kaydetti:

​​​​​​​"Gazze Şeridi'ne yardımların girişinin engellenmesi, elektrik, su ve yakıt verilmemesinden hedeflenen sadece Filistin halkının Mısır'a tehcir edilmesidir. Biz, Filistin davasının tasfiye edilmesini ve Filistinlilerin Sina'ya tehcirini reddediyoruz."

Sisi, İsrail'in operasyon için Gazzedeki Filistinlilere geçici yer arıyorsa Necef Çölü'nü düşünebileceğini söyledi. 

AA

Etiketler mısır filistin israil
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