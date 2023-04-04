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Finlandiya resmen NATO üyesi oldu

Finlandiya resmen NATO üyesi oldu
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Türkiye'nin onay belgesini teslim etmesiyle birlikte Finlandiya resmen NATO üyesi oldu.

Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşmasının saklayıcısı ABD'ye teslim etti. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da belgeyi NATO karargahında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a teslim etti.

Böylece Finlandiya ittifakının 31. üyesi olarak NATO'ya katıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Finlandiya'nın NATO üyeliğini "Tarihi bir gün." olarak nitelendirdi.

"İSVEÇ'İN DE YAKINDA NATO'YA ÜYE OLMASINI UMUYORUZ"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise "Putin NATO'nun kapısını kapatmak istedi ancak başarısız oldu." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, ittifakın dışişleri bakanları toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Finlandiy'nın NATO'ya katılımın Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin doğrudan bir sonucu olduğu belirterek, bunun tarihi bir olay olduğunu söyledi. 

Stoltenberg, NATO'nun İsveç'in de en kısa sürede ittifaka üye olmasını istediğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'yı işgal ederek NATO'nun kapısını kapatmak istedi. Ancak başarısız oldu. Bugün Finlandiya ve İsveç de yakında NATO'nun tam üyesi olacak" dedi.

BİR YILDAN KISA SÜRDÜ

Haziran 2022'de düzenlenen Madrid Zirvesi'nden hemen sonra NATO ülkelerinin çoğu, Finlandiya ve İsveç'in üyelikleri için onay sürecini başlatmıştı. 20 NATO ülkesi Temmuz'da, 4 ülke Ağustos'ta, 4 ülke de Eylül'de meclislerinde onay sürecini tamamladı.

Son olarak 27 Mart'ta Macaristan Meclisi, Finlandiya'nın üyeliğini onayladı. TBMM'deki onay da 30 Mart'ta çıktı. Böylece Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, bir yıldan kısa sürede tamamlanarak İttifakın 74 yıllık tarihinde en hızlı ilerleyen üyelik süreçlerinden biri oldu.

Etiketler nato finlandiya
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