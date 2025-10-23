  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Fransa'da ikinci müze soygunu şoku!

Fransa'da ikinci müze soygunu şoku!

Fransa'da ikinci müze soygunu şoku!
Güncelleme:

Fransa'da Louvre Müzesi'nin soyulmasının ardından Langres kentindeki Denis Diderot Aydınlanma Evi Müzesi’nden 18’inci ve 19’uncu yüzyıla ait madeni paraların çalındığı bildirildi.

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Langres kentindeki Denis Diderot Aydınlanma Evi Müzesi’nden yaklaşık 2 bin adet 18’inci ve 19’uncu yüzyıla ait madeni para çalındı. Olay, Louvre Müzesi’ndeki 88 milyon avroluk mücevher soygunundan birkaç gün sonra meydana geldi. Fransa basını, müze çalışanlarının pazartesi sabahı binanın ön kapısının kırıldığını ve bir vitrinin parçalandığını fark ettiğini duyurdu. Çalınan koleksiyonun, 2011 yılında bina yenilenirken inşaat işçileri tarafından bulunan ‘hazine koleksiyonu’na ait olduğu kaydedildi.

Langres Belediyesi, soygunun ‘planlı ve hedefe yönelik’ bir saldırı olduğunu açıkladı. Olay sonrası müze geçici olarak kapatılırken, güvenlik sistemlerinin yenilenmesi süresince gece denetimleri için özel bir güvenlik firması görevlendirildi. Çalınan bin 633 gümüş ve 319 altın madeni paranın toplam değerinin yaklaşık 90 bin avro olduğu tahmin ediliyor.

88 milyon euroluk tarihi soygun istifa getirdi88 milyon euroluk tarihi soygun istifa getirdiDünya
Louvre Müzesi'ndeki 4,3 milyar TL'lik soygun anı ve soyguncuların kaçış görüntüleri ortaya çıktıLouvre Müzesi'ndeki 4,3 milyar TL'lik soygun anı ve soyguncuların kaçış görüntüleri ortaya çıktıDünya

 

DHA

text-ad
Etiketler Denis Diderot Aydınlanma Evi Müzesi müze soygunu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Güzel manken boşanma kararının nedenini ağlaya ağlaya anlattı! Güzel manken boşanma kararının nedenini ağlaya ağlaya anlattı! Sofraların yine tadı kaçtı: Ünlü markaların gıda ürünleri de tahşiş ve hile listesinde ifşa oldu! Sofraların yine tadı kaçtı: Ünlü markaların gıda ürünleri de tahşiş ve hile listesinde ifşa oldu! Kış havasına mola: Yağışlar ve soğuk Türkiye'yi terk ediyor! Kış havasına mola: Yağışlar ve soğuk Türkiye'yi terk ediyor! Filenin Sultanı Zehra Güneş minili asansör defilesi ile mankenlere bile dudak ısırttı Filenin Sultanı Zehra Güneş minili asansör defilesi ile mankenlere bile dudak ısırttı Tapudan notere, kiradan araçlara kadar iktidarın zam sağanağı komisyondan geçti! Tapudan notere, kiradan araçlara kadar iktidarın zam sağanağı komisyondan geçti! Şehit babasına ''dilenci'' deyip, hem hakaret etti hem de darbetmeye kalkıştı! Şehit babasına ''dilenci'' deyip, hem hakaret etti hem de darbetmeye kalkıştı! Cansız bedeni bir su kuyusunda bulunan Hasret'ın son mesajı ortaya çıktı Cansız bedeni bir su kuyusunda bulunan Hasret'ın son mesajı ortaya çıktı Sıfır aldığı otomobil seyir halindeyken kilitlendi; ölümden döndü! Sıfır aldığı otomobil seyir halindeyken kilitlendi; ölümden döndü! Koç Holding'ten dikkat çeken hamle: Dev altın madeni lisansıyla birlikte satıldı! Koç Holding'ten dikkat çeken hamle: Dev altın madeni lisansıyla birlikte satıldı! Milletin vekilleri çabuk yoruldu: AK Parti'nin teklifi Meclis'i 1 haftalık kafa tatiline soktu! Milletin vekilleri çabuk yoruldu: AK Parti'nin teklifi Meclis'i 1 haftalık kafa tatiline soktu!
İstanbul'da akılalmaz olay: Viyadüğün derzi koptu; onlarca aracın lastği patladı, yaralılar var İstanbul'da akılalmaz olay: Viyadüğün derzi koptu; onlarca aracın lastği patladı, yaralılar var Bu sefer kaçak değil izinli: ''Burada 3 ton altın var'' deyip kazdılar Bu sefer kaçak değil izinli: ''Burada 3 ton altın var'' deyip kazdılar Altın fiyatlarındaki sert düşüş sürerken, İslam Memiş ikinci kez ''soygun var'' diyerek uyardı! Altın fiyatlarındaki sert düşüş sürerken, İslam Memiş ikinci kez ''soygun var'' diyerek uyardı! TRT çalışanlarının maaş banka promosyonu ''yok artık'' dedirtti TRT çalışanlarının maaş banka promosyonu ''yok artık'' dedirtti Güpe gündüz otomobilin içinde sır ölümün altından yasak aşk cinayeti çıktı! Güpe gündüz otomobilin içinde sır ölümün altından yasak aşk cinayeti çıktı! Özel ''büyük bir rezalet'' demişti, o villaların fotoğrafları geldi! Özel ''büyük bir rezalet'' demişti, o villaların fotoğrafları geldi! Nagehan Alçı ile Fuat Uğur'dan canlı yayına damgasını vuran tartışma Nagehan Alçı ile Fuat Uğur'dan canlı yayına damgasını vuran tartışma Ünlü oyuncunun minik kızından kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı! Ünlü oyuncunun minik kızından kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı! Polis merkezinde ''taciz'' cinayeti! Sırtından bıçaklayarak öldürdü Polis merkezinde ''taciz'' cinayeti! Sırtından bıçaklayarak öldürdü İstanbul Boğazı'nda ünlü mankenin çocuğuyla birlikte jet sörf şovu olay oldu! İstanbul Boğazı'nda ünlü mankenin çocuğuyla birlikte jet sörf şovu olay oldu!