Fransa'dan aşı zorunluluğu kararı

Fransa'da kapalı alanlara ve birçok etkinliğe girişlerde aşıyı zorunlu kılan yasa tasarısı onaylandı. Sağlık çalışanları ve itfaiyecilere de aşı zorunluluğu getirildi. Ayrıca işverenler, korona aşısı veya ruhsatı sunmayan işçilerinin maaşlarını vermeme hakkına sahip olacak.

Fransa'da Senato ve Ulusal Meclisin koronavirüsle mücadele yasa tasarısı metninde uzlaşmasının ardından Ulusal Mecliste oylanarak Parlamentoda kabul edildi. Senatodan değişikliklerle geçtikten sonra, senatör ve milletvekilleri tarafından oluşturulan karma komitede üzerinde anlaşılan ortak metin Ulusal Mecliste oylandı. Yasa tasarısı, 60'a karşı 156 oyla kabul edildi. Yasa uygulamaya konulmadan önce Anayasa Konseyi tarafından incelenecek.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE İTFAİYECİLERE AŞI ZORUNLULUĞU

Yasanın son hali, hastane ve bakımevi çalışanlarına, itfaiyecilere yönelik Kovid-19 aşısı zorunluluğunu koruyor. Yasa, son değişiklikle hükümetin istediği gibi 31 Aralık'a kadar değil 15 Kasım'a kadar geçerli olacak.

BİRÇOK YERE AŞI RUHSATI İLE GİRİLECEK

Belli etkinlik ve mekanlara girişte, Kovid-19 aşısı olduğunu belgelemeyi, son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiren Kovid-19 ruhsat uygulamasını konser gibi geniş katılımlı etkinliklerin yanı sıra kafe, restoran, toplu taşıma ve 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ile eğlence parklarında da zorunlu hale getiren yasanın son halinde, ruhsat uygulaması alışveriş merkezlerinde geçerli olmayacak.

18 YAŞ ALTI DA YASAYA TABİ TUTULACAK

Kovid-19 sağlık ruhsatı, restoranların ve diğer kapalı mekanların açık kısımlarında da gerekli olacak ve 18 yaşından küçükler ruhsattan muaf tutulmayacak. Kovid-19 ruhsat kontrolü yapacak yetkili yelpazesini genişleten yasanın son halinde Kovid-19 hastalarının zorunlu karantinasını aynen korunuyor ancak izolasyon kontrolü polisten tıbbi ekiplere devrediliyor.

İŞVERENE, AŞI OLMAYAN ÇALIŞANININ MAAŞINI VERMEME HAKKI TANINDI

Senatörlerin isteğiyle yasada yer alan temel değişiklik, iş yeri sahiplerinin çalışanlarından Kovid-19 aşısı veya ruhsatı talep etmeleri halinde, bunu reddeden çalışanların işten çıkarma izninin kaldırılması oldu. İşverenler, Kovid-19 aşısı veya ruhsatı sunmayan işçilerinin sadece maaşlarını vermeyebilecek. Yasa, 30 gün içerisinde 3 defa Kovid-19 sağlık kartı kontrolü yapmadığı belirlenen işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin avro para cezası öngörüyor.

PROTESTOLARA NEDEN OLMUŞTU

Tartışmalı yasa tasarısı, "sağlık diktatörlüğü" olarak nitelendirilmiş, dün Fransa genelinde resmi verilere göre 160 binden fazla kişinin katıldığı gösterilerde protesto edilmişti.