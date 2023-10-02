Fransa’nın eski cumhurbaşkanı: ''Erdoğan Osmalı hayalinden vazgeçmedi''

2012-2017 yılları arasında Fransa'nın cumhurbaşkanı olarak görev üstlenen François Hollande Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilimi değerlendirirken "Erdoğan Osmalı hayalinden vazgeçmedi" dedi.

Fransa’nın çok izlenen televizyon kanalı BFMTV’ye konuşan Fransa’nın eski cumhurbaşkanı François Hollande, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan gerilimi değerlendirdi.

Hollande, “Ermenistan’ı yalnız bırakmak Fransa için bir rezalettir ve Avrupa için bir utançtır. Ermenistan’ın sınırlarının dokunulmaz olduğunu açıklamanın zamanı gelmiştir. Ben cumhurbaşkanıyken Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir çözüm bulmak için arabuluculuk çalışmalarına katılmıştım. Bugün, adalet ve onur, Fransa’nın Ermenilere olabilecek her türlü yardımı yapmanın gerekli olduğunu gösteriyor” dedi.

“ERDOĞAN HAYALİNDEN VAZGEÇMEDİ”

Hollande, “Ukrayna’da başarısız olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kafkaslarda intikam almayı amaçlıyor. Rusya’nın kontrolü olmadan Ermenistan’ın yok olma tehdidiyle tehlikesi içinde olduğunu göstermeye kararlı. Erdoğan da Osmalı hayalinden vazgeçmedi ve Azerbaycan’ın olabileceği en son noktaya kadar ilerlemesine zorluyor” dedi.

Hollande, “Fransa, Dağlık Karabağ’ın işgalini kınamalı. Bundan sonra Azerbaycan’ın atacağı adım Azerbaycan’ın Ermenistan’daki başka bir bölgeyi ele geçirmesi ve Türkiye ile bir bağlantı bölgesi yaratması olabilir. Bakü’nün askeri bütçesi, Ermenistan’ın bütün bütçesine denk” ifadesini kullandı. Hollande, Birleşmiş Milletler’in Ermenistan sınırlarını koruması gerektiğini de söyledi.

Öte yandan Fransız medyası, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna’nın salı günü Erivan’a gideceğini duyurdu.