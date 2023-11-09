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Gazze'de ''ateşkes'' kararı verildi

Gazze'de ''ateşkes'' kararı verildi
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İsrail Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalara her gün 4 saatlik ara verecek" ifadeleri kullanıldı.

Beyaz Saray, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini bildirdi.

Açıklamada, İsrail'in 4 saatlik arada bu bölgelerde askeri operasyon yapılmayacağı belirtildi.

Etiketler israil gazze ateşkes
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