Gazze'de ''ateşkes'' kararı verildi
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İsrail Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalara her gün 4 saatlik ara verecek" ifadeleri kullanıldı.
Beyaz Saray, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini bildirdi.
Açıklamada, İsrail'in 4 saatlik arada bu bölgelerde askeri operasyon yapılmayacağı belirtildi.
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