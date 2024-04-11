  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Gazze'de can kaybı 33 bini aştı

Gazze'de can kaybı 33 bini aştı

Gazze'de can kaybı 33 bini aştı
Güncelleme:

Son verilere göre, İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde can kaybı sayısı 33 bin 545'e ulaştı.

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 63 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesi ile 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 33 bin 545’e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki katliamlarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 63 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada Gazze Şeridi'nde 188 gündür düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 545’e, yaralı sayısının ise 76 bin 94’e yükseldiği belirtildi.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, 24 Mart’ta Han Yunus'taki El-Amal Hastanesi'nin tahliyesi sırasında İsrail güçleri tarafından vurularak yaralanan Muhammed Abdul Latif Abu Saeed’in hayatını kaybettiği ifade edildi. Açıklamaya göre Saeed’in hayatını kaybetmesi sonucu Gazze Şeridi’nde İsrail güçleri tarafından öldürülen Kızılay çalışanı sayısı 27'ye yükseldi.

Etiketler gazze can kaybı İsrail
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolandırıcıların yeni ''formalite'' evlilik tuzağı: 50 bin euro karşılığında... Dolandırıcıların yeni ''formalite'' evlilik tuzağı: 50 bin euro karşılığında... Genel başkanlığa adaylığını koymuştu: Tolga Akalın'dan Akşener açıklaması Genel başkanlığa adaylığını koymuştu: Tolga Akalın'dan Akşener açıklaması Mersin'de narenciye paketleme tesisinde yangın Mersin'de narenciye paketleme tesisinde yangın Örümcek Adam kostümüyle bayram namazı: Polis dışarı çıkardı Örümcek Adam kostümüyle bayram namazı: Polis dışarı çıkardı Detaylar ortaya çıktı: Ücretsiz doğal gaz desteği ne zaman sona erecek? Detaylar ortaya çıktı: Ücretsiz doğal gaz desteği ne zaman sona erecek? İşte alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller İşte alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller Türkiye'de et fiyatları AB'ye göre 30 kat arttı Türkiye'de et fiyatları AB'ye göre 30 kat arttı Otomobilin kaputundan dev yılan çıktı Otomobilin kaputundan dev yılan çıktı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen aramalar pes dedirtti: Ocağım bozuldu, gelip tamir eder misiniz? 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen aramalar pes dedirtti: Ocağım bozuldu, gelip tamir eder misiniz? Bayram tatilnde yollarda olacaklar dikkat! İşte yollarda son durum Bayram tatilnde yollarda olacaklar dikkat! İşte yollarda son durum