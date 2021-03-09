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Gece kulübünde ilginç koronavirüs deneyi

Gece kulübünde ilginç koronavirüs deneyi

Hollanda'da koronavirüs nedeniyle kapalı tutulan gece kulüpleri için ilginç bir deney gerçekleşti. 300 kişinin katıldığı deneyde katılımcılar kısıtlamalardan "muaf" tutularak gece kulübünde eğlendi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da corona virüsün gece kulübünde yayılımının nasıl olacağını gözlemlemek için parti düzenlendi.

Bin 300 kişinin katılımıyla düzenlenen parti, 17 bin kişilik kapasitesi olan gece kulübünde gerçekleştirildi. Araştırmaya katılan kişiler, corona virüs kısıtlamalarından "muaf" tutularak gece kulübünde eğlendi.

Covid-19'un yayılmasına ilişkin gerçekleştirilen deneyin amacının, kısıtlamaların kalkacağı dönemde gece kulüplerinin kontrollü bir şekilde açılmasının mümkün olup olmayacağını görmek olduğu kaydedildi. Etkinlikte DJ olarak Sam Feldt, Lady Bee ve Sunnery James & Ryan Marciano yer aldı.

ŞARKI SÖYLEYİP ÇIĞLIK ATILMASI İSTENDİ

Gece kulübünde gerçekleşen deneyde, dans pistindeki bazı kişilerin hareketleri kısıtlanırken, bazılarının ise, sürekli ya da bir kereye mahsus dans sırasında maske takmaları istendi. Bir kısma ise floresan içecek verilerek en kalabalık parti alanlarında ne kadar tükürük salgılandığının gözlemlenmesi için ise, şarkı söyleyip çığlık atmaları istendi.

ÇALIŞMANIN AMACI

Hükümet için çalışmayı yürüten Fieldlab şirketinden Tim Boersma deney ile ilgili yaptığı açıklamada, “Çalışmanın mekanların yeniden açılmasına yardımcı olmasını umuyoruz.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca katılımcıların, 48 saat önce corona virüs için test yaptırdığı ve negatif sonuç çıkanların etkinliğe dahil edildiği belirtildi.

Etiketler Hollanda gece kulübü deney
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