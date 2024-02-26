Genelevde Afgan mülteci katliamı: 3 kadını katletti

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki bir genelevde 3 kadını bıçakla katleden Afgan mültecinin itirafları kan dondurdu.

Geçen hafta Cuma gecesi Avusturya'nın başkenti Viyana'daki bir geneleve giden 27 yaşındaki E.A. isimli Afgan mülteci ölüm saçtı. Yerel medyaya göre "gururu incindiği için" bıçakla genelevde çalışan kadınlara saldıran ve 3 kadını bıçaklayarak öldüren adam daha sonra koşarak mekandan kaçmış ve ormanlık alana saklanmıştı.

Adamın kan izlerini takip eden polis yakınlardaki bir ormanlık alanada E.A.'ı yakalamış ve gözaltına almıştı. Yaralı ele geçirilen E.A. sağlık kontrolü sonrasında sorguya alınmıştı.

Saldırıdan saatler sonra Avusturya ve Alman basını E.A.'ın genelevin kapanma saatine yakın geldiği için içeri alınmadığını ve bu duruma sinirlendiği iddia edilmişti. Fakat Brigittenau bölgesindeki 126AStudio isimli mekandaki cinayetin detaylarını polis sorgusunda verdiği cevaplar ortaya çıkardı.

Asyalı kadınların çalıştığı mekanda öldürülen 3 kişinin otopsisi yapılmaya devam edilirken E.A.'ın saldırıyı planlı bir şekilde yaptığı öğrenildi. Yanında bıçak taşıyan E.A.'ın daha önce de aynı mekana gittiği ve burada reddedildiği için intikam almak için saldırıyı düzenlediği ortaya çıktı.

Kadınların cansız bedenlerinin mekanın farklı odalarında bulunduğunu ve kadınların cansız bedenlerinin tanınamaz halde olduğunu da Avusturya medyası yazdı. E.A.'ın 2022 yılında ülkeye giriş yaptığını ve mülteci merkezinde kaldığı da belirtildi.

GENELEVİN SAHİBİ DE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Avusturya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Kurier, polislere dayandırdığı haberde, "Polis yetkilileri dini bir amacın olmadığını düşünüyor. Saldırgan da öldürdüğü kadınlarla daha önce bir geçmişi olmadığını söyledi. Öldürülen kadınların Çinli olduğu düşünülüyor" denildi. Öte yandan öldürülen 3 kadından birinin genelevin sahibi olduğu da öne sürüldü.

Mekanda dördüncü bir kadının da olduğu belirtilirken bu kadının da kendisini odasına kilitleyerek gizlendiğini ve içeriden gelen çığlık ve arbede seslerini duyarak travma yaşadığı açıklandı.

Avusturya polisinin E.A.'ı sorgusunun devam ettiği belirtilirken henüz neden bu cinayetleri işlediğini de söylemediği aktarıldı.