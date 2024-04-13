Gerilim tırmanıyor: İran'dan İsrail gemisine baskın

Hürmüz Boğazı yakınında İran'a ait bir helikopter İsrailli iş insanına ait gemiye baskın düzenledi. İran devlet medyası, geminin İran sularına geçtiği sırada kuşatıldığını duyurdu.

Deniz güvenlik kurumları, Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'na yakın bir bölge olan Fujairah'ın 92 kilometre kuzeydoğusunda İsraille bağlantılı bir geminin "bölgesel yetkililer" tarafından ele geçirildiğini açıkladı.

Bir savunma yetkilisinin kaydettiği videoda, komandoların geminin güvertesinde bulunan bir konteyner yığınının üzerine iple indiği görülüyor.

Söz konusu helikopterin, geçmişte başka gemi baskınları da gerçekleştiren İran'ın Devrim Muhafızları tarafından kullanıldığı tespit edildi.

İRAN DEVLET MEDYASI DOĞRULADI

İran devlet medyası baskının düzenlendiği geminin İsrail ile bağlantılı olduğunu ve İran sularına geçtiği sırada kuşatıldığını doğruladı.

Kaynaklara göre geminin Londra merkezli Zodiac Maritime'a bağlı bir konteyner gemisi olan Portekiz bayraklı MSC Aries olduğu belirlendi.

Zodiac Maritime, İsrailli milyarder Eyal Ofer'in Zodiac Grubunun bir parçası.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail askeri sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari baskının ardından açıklamada bulundu.

Hagari yaptığı açıklamada, "İran bölgede gerilimi daha fazla tırmandırmaya devam ederse sonuçlarına katlanacak. İsrail yüksek alarm durumunda. İsrail'i İran saldırganlığından korumak için hazırlıklarımızı artırdık. Karşılık vermeye de hazırız" ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise konuyla ilgili “İran Devrim Muhafızları, İsrail'in mülkiyetinde olduğunu iddia ettiği bir AB üyesine ait Portekizli sivil kargo gemisine el koydu” açıklamasını yaptı.

Baskın, İsrail'in Suriye'deki İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırının ardından, İran ile İsrail arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleşti.

PORTEKİZ'DEN GEMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Portekiz hükümeti olayı takından takip ettiklerini ifade ederek “MSC Aries adlı kargo gemisi Portekiz bayraklı (Madeira Özerk Bölgesi'ne kayıtlı) olup, sahibi Londra merkezli Zodiac Maritime Limited şirketidir. Gemide mürettebat ya da komuta kademesinde Portekiz vatandaşı olduğuna dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Portekiz Hükümeti, İranlı yetkililerle temas halinde olup açıklama talep etmiş ve ek bilgi istemiştir” açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 1 Nisan Pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçiliği yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına hava saldırısı gerçekleştirmiş, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general olmak üzere 7 asker hayatını kaybetmişti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ertesi gün yaptığı açıklamada, İsrail'in İran Konsolosluğunu hedef alan hava saldırısının "cevapsız" kalmayacağını ifade etmişti.