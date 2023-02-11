Güney Kıbrıs'tan yardımlara Dışişleri’nden engelleme

Türkiye’deki asrın felaketine yardım etmek isteyen güneydeki Kıbrıslılar kuzeyin engeliyle karşılaştı.

Avrupa Birliği kurumları aracılığıyla Türkiye’deki deprem enkazına yardım etmek isteyen Güney Kıbrıs’a engel çıkarıldığı iddia edildi.

Bugün Kıbrıs'ın haberine göre su yardımında bulunmak isteyen güney Kıbrıslı Türk yurttaşlar, “sistem bozuldu, arıza var, geçemezsiniz” yanıtıyla karşılaşıyor. Yetkililerin tavrını duyan duyarlı Kıbrıslı Türk yurttaşlar ellerinde kolilerle teker teker giriş yapmaya çalışıyor.

Bugün Kıbrıs’a konuşan ve olay yerinde bulunan CTP milletvekili Armağan Candan, “Sistemin 5 dakika arayla çöktüğü söylenip geçişleri durduruyorlar. Aynı anda diğer kapılarda sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol ettiriyoruz ve merkezi sistemde bir sorun olmadığını teyit ediyoruz. En az 7-8 kez sistem çöktü bahanesi ile geçişler durduruldu. Geçirilmek istenen malzeme su. Toplu geçirmeye izin vermiyorlar. Herkes eline 2 koli alıp geçiyor. 150-200 arası insan var. Kuyruk uzuyor ve beklemeye devam ediyoruz” dedi.

Kıbrıs’ın güneyinde birçok yardım kampanyası devam ediyor. Yardımların Yunanistan üstünden Türkiye ve Suriye’ye ulaştırılacağı belirtiliyor.