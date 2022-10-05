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Güney Kore ve ABD'den Kuzey Kore'ye misilleme

Güney Kore ve ABD'den Kuzey Kore'ye misilleme

K﻿uzey Kore'nin Japonya üzerinden yaptığı balistik füze denemesinden bir gün sonra Güney Kore ve ABD, Japon Denizi'ne bir dizi füze fırlattı.

Güney Kore ordusundan yetkililer, dört kısa menzilli füzenin Japon Denizi'ndeki hedeflere başarıyla atıldığını söyledi.

Ancak Güney Kore yapımı daha uzun menzilli bir füze denemesi başarısız oldu. Atıldıktan kısa bir süre sonra düşen füzenin, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmaya neden olmadığı belirtildi.

Yetkililer bu tatbikatın, "Pyongyang'dan yapılan provokasyonları" durdurmak için yapıldığını ekledi.

Güney Kore ve ABD savaş uçakları ayrıca Kore yarımadasının batısındaki bir atış alanına yönelik saldırı tatbikatı da gerçekleştirdi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada füze denemesinin amacının "ABD ve müttefiklerinin Kuzey Kore'nin provokasyonlarına yanıt verebilecek askeri kabiliyeti olduğunu göstermek" olduğunu söyledi.

Kuzey Kore'nin salı günü yaptığı kıtalararası orta menzilli füze denemesinde füze Japonya'nın kuzeyinden geçerek yaklaşık 3 bin km açıkta Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.

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Etiketler güney kore abd kuzey kore füze denemesi
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