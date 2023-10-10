Hamas militanlarının askeri tesise baskın görüntüleri ortaya çıktı

İsrail'e ''Aksa Tufanı'' operasyonunu başlatan Hamas militanlarının, askeri tesisteki personelleri öldürdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı operasyonun ardından bölgede çatışmalar sürüyor. Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği çatışmadan görüntüler gelmeye devam ediyor.

Operasyonun ilk anlarında kaydedilen bir görüntüde Hamas güçlerinin sızdıkları askeri alanda araç içerisindeki personelleri öldürdüğü anlar yer alıyor. Personelleri öldüren militanların daha sonra kışlanın iç kısımlarına doğru hareket ettiği görülüyor.