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Hamas Zekat Komitesi Başkanı zekat paralarını alemde yedi

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İsrail'in ölüm yağdırdığı Gazze'de her gün yüzlerce sivil ölmeye devam ederken HAMAS’ın Zekat Komitesi Başkanı'nın otelde 2 kadınla alem yaptığı skandal görüntüler ortaya çıktı.

HAMAS’ın zekat komitesi başkanı olan Abdel Rahim Abou Fanah’ın, sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerinde; İsrail’de olduğu mobilyaların üzerindeki İbranice yazılardan belli olan bahçeli bir otelde, zekat paralarını bir kadınla yediği ortaya çıktı.

 Görüntülerde genç olduğu öğrenilen bir adam, Abou Fanah’ın otelde olduğunu öğrendikten sonra elindeki cep telefonu ile kayda başlıyor. Abou Fanah, bir havlu ile kendisini kapatmaya çalışırken yanındaki kadında önce kameraya karşı tepki gösterdiği ve daha sonrada yüzünü HAMAS liderinin omzunda saklamaya çalıştığı görüldü.



Etiketler zekat paraları zekat Hamas skandal alem
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