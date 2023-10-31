Hamas'ın kaçırdığı genç kadın kafası kesilerek öldürülmüş

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e gerçekleştirdiği saldırıda görüntüleri ortaya çıkan Alman vatandaşı dövme sanatçısı Shani Louk'un kafasının kesilerek öldürüldüğü açıklandı.

7 Ekim’den beri Orta Doğu’da sular durulmazken, Hamas’ın saldırısının gerçekleştiği gün ortaya çıkan bir videoda görülen dövme sanatçısı Shani Louk’un akıbeti belli oldu.

7 Ekim’de sosyal medyada paylaşılan bir videoda Louk’a ait olduğu tahmin edilen bir kadın bir aracın üzerinde taşınırken görülmüştü. Bilinci kapalı olduğu düşünülen Louk’un bacağının ters pozisyonda olması ve yarı çıplak vaziyette olması gündem olmuştu. Aynı videoda Hamas militanları Louk’a tükürmüş ve hakaret ederken görüntülenmişti.

23 yaşındaki genç kadının ailesi de önce kızlarının hayatta olduğuna dair bir inanç beslediklerini söylerken dün Louk’un öldürüldüğü duyurulmuştu. Dün akşam saatlerinde ise İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Alman medyasına konuştu. Bild’e konuşan Herzog, “Bunu söylemekten dolayı gerçekten çok üzgünüm ama Shani Nicolee Louk’un katledildiğini ve öldüğü haberini aldık” dedi.

Herzog, “Louk’un kafatası bulundu. DNA sonuçları da kimlik tespiti yapılabilmesini sağladı. Bu, bu barbar, sadist hayvanların İsraillilere saldırırken, işkence ederken ve öldürürken onun kafasını kestikleri anlamına geliyor. Bu büyük bir trajedi ve ailesine en derin taziyelerimi sunuyorum” dedi.

Louk’un annesi Ricarda Louk da Alman medya kuruluşu RTL/ntv’ye konuştu. Louk, “En azından acı çekmemiş. Kızımın bedeni henüz bulunamadı ama kafatasından bir parça bulundu ve DNA testi onun kızıma ait olduğunu ortaya çıkardı” dedi.