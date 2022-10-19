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Hamile kadının itirafı sosyal medyada infial yarattı

Hamile kadının itirafı sosyal medyada infial yarattı
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33 yaşındaki bir kadın, hamile kaldıktan sonra kocasının başka kadınlarla ilişkiye girmesine izin verdiğini söyledi. Bu itiraf sosyal medyada adeta infial yarattı.

TikTok'ta @CliquebaitTV adıyla yayın yapan 33 yaşındaki Jess ve 36 yaşındaki Stephen DeMarco'nun hikayeleri büyük tartışmalara neden oldu. Jess adlı kadın, hamile kalmasının ardından kocasının başka kadınlarla ilişkiye girmesine izin verdiğini açıkladı.

"ŞU ANDA BAŞKA BİR KIZ ARKADAŞI VAR"
Genç kadın, "Bazı nedenlerden dolayı şu anda ilişkimizi açık tutuyoruz. Ben hamileyim ve kocamın bir kız arkadaşı var. Diğer kadınlar bunu neden yaptığımı anlayamıyor ve beni eleştiriyorlar" dedi.

SÖZLERİNİN DEVAMI DA TARTIŞMA YARATTI
Jess adlı kadın, sözlerinin devamında daha da ilginç ifadeler kullandı. Hamileliğinin ardından da kocasının başka kadınlarla ilişkiye girmesine izin verebileceğini dile getiren Jess, sözleri nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi.

Etiketler tiktok jess sosyal medya
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