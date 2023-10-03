  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Havalimanında çıplak kadın yolcu alarmı!

Havalimanında çıplak kadın yolcu alarmı!

Güncelleme:

İspanya'nın Malaga Havalimanı'nda çırılçıplak dolaşan kadın polisi alarma geçirdi.

İspanya'nın Malaga Havalimanı'nda çırılçıplak dolaşan bir kadın havaalanını birbirine kattı. 

Geçtiğimiz Cuma Malaga havalimanında yaşanan olayda bir kadın çırılçıplak soyunarak dolaşmaya başladı.

Yolcuların tepki gösterdiği kadına havalimanı polisi müdahale ederken, polise de direnen kadın daha sonra gözaltına alındı.

 

Etiketler malaga havalimanı malaga havalimanı ispanya çıplak kadın çıplak kadın yolcu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kuş cenneti Marmara Gölü tamamen kurudu
ENAG, Eylül 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı
Kentsel dönüşümü tıkayan kural değişiyor
Bakın İstanbul trafiğini ''kimlerle'' paylaşıyoruz! Skandal görüntü
TCMB'den bankalara ''faiz'' talimatı: 22 yılın rekoru!
Akşener hakkında olay iddia: ''Genel Başkanlığı bırakıyor!''
Çoluk çocuk motosikletle ölüm yolculuğu kamerada
Emekliler dikkat! Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor?
Skandal görüntü: Vatandaş bu sefer gerçekten de ''meraktan'' ölecekti!
Önce yağmur ardından pastırma yazı! Hafta sonu planınızı güncelleyin