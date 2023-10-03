Havalimanında çıplak kadın yolcu alarmı!
İspanya'nın Malaga Havalimanı'nda çırılçıplak dolaşan kadın polisi alarma geçirdi.
İspanya'nın Malaga Havalimanı'nda çırılçıplak dolaşan bir kadın havaalanını birbirine kattı.
Geçtiğimiz Cuma Malaga havalimanında yaşanan olayda bir kadın çırılçıplak soyunarak dolaşmaya başladı.
Yolcuların tepki gösterdiği kadına havalimanı polisi müdahale ederken, polise de direnen kadın daha sonra gözaltına alındı.
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