Havuz yarıldı, iki kişiyi yuttu! İnanılmaz görüntüler

İsrail'de bir villanın havuzunda çökme meydana geldi. Deliğin yuttuğu iki kişiden biri kurtarılırken, diğerinin ise nerede olduğu bilinmiyor.

İsrail'de korkunç bir olay meydan geldi. Villlanın havuzunda insanların yüzdüğü sırada tabanda çökme meydana geldi. Yüzen iki kişi, etraftakilerin çaresiz bakışları arasında delik tarafından yutuldu. İki kişiden biri kurtarılırken, diğerini arama çalışmaları devam ediyor.

50 KİŞİYLE ÖZEL PARTİ YAPIYORLARDI

Feci olay, ülkenin Şefela bölgesindeki havuzlu bir villada düzenlenen yaklaşık 50 kişilik özel partide meydana geldi. Partidekiler havuzda keyifli vakit geçirirken bir anda korkunç olay gerçekleşti ve şaşkınlık dolu bakışlara çığlıklar eşlik etti.

ÇÖKEN HAVUZ İKİ KİŞİYİ YUTTU

Düzenlenen parti esnasında havuzun tabanı bir anda göçtü. Göçük nedeniyle oluşan girdapla havuz, o sırada yüzen iki kişiyi yuttu. İsrail basını tarafından yaşanan olay "yutan delik" olarak ifade edildi. Dehşete düşüren anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde göçük sebebiyle havuzdaki su bir anda boşalırken havuzda bulunan deniz yataklarının da göçükten içeri düştüğü kameralara yansıdı.

İKİ KİŞİDEN BİRİNDEN HABER YOK

Olayın ardından göçüğe düşen bir kişi kurtarıldı ancak diğer kişiden haber alınamadı. Olayla alakalı konuşan İsrailli yetkililer delikten aşağı düşen diğer kişiyi bulmanın neredeyse imkansız olduğunu aktardı.

DERİN TÜNELLER BULUNDU

Göçük sonrası üç adet tünel çıktığı da öğrenildi. Henüz derinlikleri bilinmeyen bu tünellerin oldukça derin olduğu aktarıldı. Akıllara durgunluk veren olayda İsrail itfaiyesinin arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.