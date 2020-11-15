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  3. 15 Kasım 2020 13:30

Her yer ceset dolu! Dağlık Karabağ'dan çarpıcı görüntüler

Dağlık Karabağ'dan çekilmek zorunda kalan Ermenistan'ın neden yenilgiyi kabul ettiği bölgeden gelen fotoğraflarla gözler önüne serildi.

Her yer ceset dolu! Dağlık Karabağ'dan çarpıcı görüntüler
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Dağlık Karabağ'daki işgal ettiği topraklardan çekilmek zorunda kalan Ermenistan, Azerbaycan'ın cephedeki başarısına daha fazla karşı koyamadı. Kademeli olarak kalan kentlerden çıkacak olan Ermeniler, evlerini ve değerli yapıları ateşe verdikten sonra konvoylarla bölgeyi terk ediyor.

YOLLARDA CANSIZ BEDENLERİ DURUYOR
Dağlık Karabağ savaşının ardından imzalanan anlaşmanın ilk büyük adımı bugün atılacak, Kelbecer tamamen Ermeni unsurlardan temizlenecek. Tüm gözler bölgedeyken Reuters'ın servis ettiği fotoğraflar ise gündeme bomba gibi düştü. Karabağ'ın kalbi olarak bilinen ve Azerbaycan'ın aldıktan sonra Ermenileri teslim olmaya zorlayan Şuşa'dan gelen görüntülerde, dağ eteklerinde Ermeni askerlerin cansız bedenlerinin olduğu görüldü.



ÖNCE YAKIP SONRA TERK EDİYORLAR
44 günlük savaşın hezimetle sona ermesiyle Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeniler, evlerini terk edip Ermenistan'a dönmeye başladı. Uluslararası haber ajansları, Kelbecer'den ayrılmaya hazırlanan Ermenilerin evleri, okulları ve kamu binalarını yaktıklarını gösteren fotoğraflar servis ediyor. Hatta bazı elektrik sistemleri bile Ermeniler tarafından söküldü, kiliselerdeki Meryem Ana resimleri Ermenistan'a götürülmek üzere çıkarıldı.

azerbaycan , ermenistan , dağlık karabağ
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