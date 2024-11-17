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Hizbullah'ın bir yetkilisi daha öldürüldü

Hizbullah'ın bir yetkilisi daha öldürüldü
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Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi'nin İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği iddia edildi.

İsmi açıklanmayan bir Hizbullah yetkilisi, İsrail'in Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırıda Sözcü Afifi'nin öldüğünü söyledi.

İsrail ordusu, Beyrut'un merkezindeki Ras en-Neba bölgesinde bir binaya hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Baas Partisi Genel Sekreteri Ali Hicazi, Hizbullah'a yakın Al Mayadeen televizyonuna yaptığı açıklamada, Hizbullah Sözcüsü Afifi'nin saldırıda öldüğünü öne sürdü.

Hizbullah'tan konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail'in herhangi bir uyarı yayınlamadan hedef aldığı bölgede arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

İsrail ordusu, Beyrut'un şehir merkezindeki Ras en-Neba bölgesini, başkente saldırıların başlamasından bu yana ikinci kez hedef aldı.

İsrail ordusu, 10 Ekim'de Beyrut'un merkezindeki Ras en-Neba ve el-Basta bölgelerini hedef alan iki hava saldırısı düzenlemişti.

AA

Etiketler hizbullah İsrail lübnan hava saldırısı
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