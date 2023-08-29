Idalia Kasırgası kapıya dayandı!

ABD'nin Florida eyaletinde Idalia Kasırgası’nın bugün içinde batı kıyılarına ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Florida Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Vali DeSantis'in talebi üzerine Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) Idalia Kasırgası için yağış öncesi acil durum ilanı verdi. Ayrıca Eyalet Acil Durum Operasyon Merkezi de kasırganın olası etkilerine karşı uyarıları Birinci Seviye'ye yükseltilmiştir. Idalia'nın bugün erken saatlerde karaya ulaşması ve güçlenerek büyük kasırgaya dönüşmesi tahmin edilmektedir. Hayatı tehdit eden fırtına dalgaları ve tehlikeli rüzgarlar Florida'nın körfez kıyısının bazı bölümleri için giderek daha olası hale gelmektedir” denildi.







ULUSAL MUHAFIZ SAYISI 5 BİN 500’E YÜKSELDİ

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Florida Valisi DeSantis, “Idalia'nın hafta ortasında karaya ulaşmadan önce güçlenerek büyük bir kasırgaya dönüşeceği tahmin ediliyor. Floridalılar şiddetli yağmur, sel ve elektrik kesintilerine karşı şimdiden hazırlanmalıdır. Florida Ulusal Muhafızlarından 5 bin 500 kişinin aktif hale getirilmesi, 200 bin galon yakıt stoklanması, 7 Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibinin hazırlanması ve elektrik dağıtım personelinin göreve hazır hale getirilmesi de dahil olmak üzere mevcut tüm kaynakları hazırlıyoruz” dedi.