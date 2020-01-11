İlkokulda dehşet! Öğretmenini öldürüp intihar etti!

Meksika'da ders sırasında etrafa rastgele ateş açan ilkokul son sınıf öğrencisi, öğretmenini vurarak öldürdü. Saldırgan çocuk daha sonra intihar etti.

Olay, Coahuila eyaletine bağlı Torreon kentindeki bir özel okulda meydana geldi.

Euronews'ten Tuba Altunkaya'nın haberine göre söz konusu öğrenci ders sırasında arkadaşlarına "Bugün o gün" diyerek, öğretmeninden lavaboya gitmek için izin istedi. Öğretmeni, 15 dakika boyunca geri dönmeyen öğrenciyi merak ederek arkasından gitti. Lavabodan elinde iki silahla çıkan 11 yaşındaki öğrenci etrafa ateş açtı, ardından kendini vurdu. Olayda ayrıca 5 öğrenci ile birlikte bir de spor öğretmeni yaralandı.

Video oyunundan etkilendiği iddiası araştırılıyor

Coahuila Valisi Miguel Angel Riquelme, annesini birkaç yıl önce kaybeden, büyükanne ve büyükbabası ile yaşayan çocuğun okulda davranış bozukluğu sergilemediğini aktardı.

Savcılık, öğrencinin bir video oyunundan etkilendiği yönündeki iddiaları araştırıyor.

Öğrencilerin silahla okula baskın düzenlemesi Meksika'da nadir görülüyor. En son 2017 yılında meydana gelen benzer saldırıda, okuduğu özel okulu basan bir öğrenci bir öğretmeni öldürmüş, iki öğrenciyi de yaralamıştı. Monterrey kentindeki olay da Torreon'daki gibi saldırganın intiharıyla sonuçlanmıştı.



