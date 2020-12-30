İngiliz balıkçılar: Hain Boris bizi öldürdü ve biz bunu unutmayacağız

Brexit ticaret anlaşmasının nihayete varmasının ardından İngiliz balıkçılar İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a tepki gösterdi. Avrupa Birliği üye ülkelerinin İngiltere’nin verimli kıyılarına gelmeye devam edeceğini belirten balıkçılar, Brexit anlaşmasını ‘ihanet’ olarak nitelendirdiler.

Yapılan anlaşmaya göre AB üye ülkelerinin 6 ila 12 deniz mili mesafede balıkçılık faaliyetlerine devam etmesini öngören ticaret anlaşmasına tepki gösteren balıkçılar, Boris Johnson’ın 2016 yılındaki Brexit anlaşmasında ‘suların tam kontrolünün sağlanması’ propoagandasıyla oy topladığının altını çizdi.

Newlyn balıkçı limanında açıklamalarda bulunan balıkçılardan 51 yaşındaki kaptan Phil Mitchell, “Anlaşmayla denizlerin kontrolünü elimize alabilirdik ama biz bunu pas geçtik. Hain Boris bizi öldürdü ve biz bunu unutmayacağız” ifadelerini kullanırken 46 yaşındaki kaptan David Stevens, "Tükendik. Bize atılan en can sıkıcı tekme, 12 mil içindeki AB gemilerinin sularımıza erişiminin sürmesi" dedi.

Stevens, "Balıkçılık sektörü baştan sona bir piyon olarak kullanıldı ve ayrılma nedeni olarak gösterildi. Olan sadece bize oldu ve bizi otobüsün altına attılar” şeklinde konuştu.

İNGİLTERE BALIKÇILIK KOTASINI ARTIRACAK

İngiltere ve AB arasında balıkçılık, temel anlaşmazlık konularının başında gelmişti. İngiltere, kendi kıta sahanlığındaki kotasını yükseltmek isterken, AB kota paylarında kademeli zamana yayılan bir değişimden yana tavır almıştı.

Brexit anlaşmasına göre, İngiltere'nin kendi kara sularındaki balıkçılık kotası yüzde 50'den 5,5 yıl içerisinde yüzde 75 seviyesine çıkarılacak. Böylece AB üyesi ülkeler, İngiliz kara sularındaki balıkçılık kota haklarının yüzde 25'ini kademeli bir şekilde İngiltere'ye devretmiş olacak.