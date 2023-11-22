İngiliz ''kalça'' dedektifleri Türkiye'ye geliyor

İngiltere Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'deki sağlık turizmiyle ilgili endişeleri görüşmek üzere Türkiye'ye geleceklerini açıkladı.

Kozmetik turizmi için Türkiye'ye gelen İngiliz vatandaşları arasında ölümlerin artması sonrası İngiliz hükümeti, Türk yetkililerle sağlık ve kozmetik turizmine dair düzenlemeleri görüşeceklerini açıkladı.

31 yaşındaki Meliss Kerr, 2019’da İstanbul’daki bir özel hastanede Brezilya tipi kalça kaldırma ameliyatı sırasında ölmüştü. İngiltere’de açılan soruşturmaya dahil olan adli tabip Jacqueline Lake, kozmetik turizmi için yurtdışına giden kişilere yeterli bilgi verilmediğini söyledi. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Maria Caulfiled da, hükümetin bu meseleyi “ciddiyetle ele alacağını” belirtti.

Caulfiled, Norfolk Kıdemli Adlı Tabibi Lake’in benzer ölümlere engel olmak için hazırladığı rapora verdiği yanıtta, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yetkililerin yakın zamanda Türkiye’ye giderek mevkidaşlarıyla görüşeceklerini açıkladı.

KALÇA KALDIRMA AMELİYATI İNGİLTERE'DE YASAK

İngiltere’deki soruşturmada, ameliyat sırasında Kerr’in ciğerlerine bir pıhtı gittiği ve bunun sonucunda öldüğü anlaşılmıştı. Soruşturmada Brezilya tipi kalça kaldırma ameliyatları, tüm kozmetik ameliyatlar içinde en risklisi olarak gösterilmişti. Bu ameliyat, yüksek riskli olması nedeniyle İngiltere’de yasak.

Adli tabip Lake, Kerr’in ameliyat öncesinde riskler hakkında yeterince bilgilendirilmediği için güvenliğini önceleyen bir karar veremediğini söyledi ve ekledi: “Bu tür prosedürler için yurt dışına giden vatandaşlar tehdit altında. Gelecekte bu ölümleri daha iyi bilgi paylaşımıyla engellemenin mümkün olduğunu düşünüyorum.”

TÜRKİYE'DE EN AZ YEDİ İNGİLİZ ÖLDÜ

2020’de Türkiye’de liposuction (yağ aldırma) ameliyatı olan üç çocuk annesi bir kadın ölmüştü. Bir BBC araştırması da Türkiye’ye kilo verme ameliyatı için giden yedi İngiliz’in öldüğünü bulmuştu.

Müsteşar Caulfield “Daha fazla kişinin ölmesini engellemek için Kerr’in başına gelenlerden ders almamız çok önemli” diyerek şöyle devam etti: “Hükümetimiz sağlık turizmi alanında hizmet sunan fakat düzenlemeleri İngiltere seviyesinde olmayan ülkeleri inceliyor. Bu alanda şeffaflık ve standart oluşturma, hastalara yönelik potansiyel riskleri azaltmak için önemli. Özellikle de Brezilya tipi kalça kaldırma (BBL) ameliyatı yaptırmak isteyenler bunun riskleri konusunda bilgilendirilmeli ve düşünmek için yeterli zamana sahip olmalı. BBL ameliyatlarında ölüm riski diğer kozmetik prosedürlere kıyasla en az 10 kat daha yüksek.”

'TÜRKİYE'YE ÖZEL İLGİ GÖSTERECEĞİZ'

Caulfiled, bu tip ameliyatlar için yurt dışına gitmenin risklerini insanlara anlatmanın etkili yollarını bulacaklarını söyledi. Sağlık turizminin etkilerini küresel olarak ele aldıklarını belirten Caulfield, Türkiye’ye giden İngiliz sayısının çokluğu nedeniyle bu ülkeye özel bir ilgi göstereceklerini vurguladı.

Türkiye Sağlık Bakanlığı ise BBC'nin bu haberle ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.