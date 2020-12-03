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  3. 03 Aralık 2020 16:45

İngiltere'de patlama: Ölü ve yaralılar var

İngiltere'nin Bristol kentinde şiddetli bir patlama meydana geldiği bildirildi. İlk bilgilere göre patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

İngiltere'de patlama: Ölü ve yaralılar var
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İngiltere’nin Bristol kentine bağlı Avonmouth bölgesindeki bir depoda şiddetli bir patlamanın meydana geldiği duyuruldu. İngiliz medyası, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ifade edilirken; patlamanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

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