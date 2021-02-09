İngiltere'den kimyasal saldırı uyarısı

Wallace, Times gazetesine yaptığı açıklamada, bazı rejimlerin İngiltere ve Suriye'deki kimyasal saldırılardan sonra rakiplerine karşı bu tür kimyasal maddeleri kullanmanın kabul edilebilir olduğuna inanmaya başladığını ifade etti.

İnternetin kimyasal veya biyolojik silahları araştırmak ve geliştirmek isteyen terörist gruplar ile devletler için "turbo destek" sağladığını kaydeden Wallace, "Küresel düzeyde, kimyasal veya biyolojik saldırı tehdidinin giderek arttığını düşünüyorum. Bu, interneti kullananların ne bilgiler edindiğine bağlı. Suriye gibi ülkelerin kimyasal silahları kendi halkına karşı kullandığını görüyorsunuz. Bu durum, dünya düzeninin bir tür çöküşünde yaşanılan bir şey." dedi.

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İngiliz Savunma Bakanı, eski Rus ajan Sergei Skripal ve kızının 2018'de İngiltere'de kimyasal saldırıya maruz kaldığına da dikkati çekerek, bu olayın arkasında Rusya'nın olduğunu kaydetti.