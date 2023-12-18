Irak 10 yıl sonra sandık başında

Irak’ta 10 yıl aradan sonra düzenlenen ilk yerel seçimler için oy verme işlemi başladı.

Irak'ta 2013 yılından bu yana ilk kez halk yerel seçimler için sandık başına gidiyor. Yaklaşık 17 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede düzenlenen yerel seçimler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı şehirleri kapsamıyor. Toplam 5 bin 904 adayın 275 sandalye için yarıştığı seçimlerde, sandalyelerden yalnızca 70'i kadın adaylara ayrıldı.

Seçimler nedeniyle ülke genelinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, motosiklet ve nakliye araçları için sokağa çıkma yasağı getirildi. Yerel saatle 07.00’de başlayan oy verme işlemi 18.00'de sona erecek.

Ülkede Cumartesi günü yapılan özel oylama kapsamında güvenlik güçleri ve ülke içinde yerlerinden edilen göçmenler sandık başına gitmişti. IKBY bölgesindeki yerel seçimlerin ise gelecek yıl yapılması bekleniyor.

BOYKOT ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz yıl siyasetten çekilen Sadr Hareketi lideri Şii Mukteda Sadr, destekçilerine vilayet seçimlerini boykot etme çağrısında bulunmuştu. Sadr yaptığı yazılı açıklamada, “Geniş çaplı bir boykot, seçimlerin meşruiyetini azaltır” ifadelerini kullanmıştı.

Irak’ta yerel seçimler son olarak 2013 yılında yapılmış, sonraki seçimler terör örgütü IŞİD saldırıları nedeniyle ertelenmişti.

İHA