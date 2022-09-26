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Irak Meclis Başkanı Halbusi istifa etti

Irak Meclis Başkanı Halbusi istifa etti

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, görevinden istifa edeceğini duyurdu. Halbusi’nin istifa kararı çarşamba günü mecliste oylanacak.

Irak’ta siyasi kriz devam ederken, Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi görevinden istifa edeceğini duyurdu. Irak’ta düzenlenen bir forumda istifa kararına açıklayan Halbusi, meclis başkanlığında kalmasını ortaklarına empoze etmeyeceğini belirterek, istifasına milletvekillerinin karar vereceğini aktardı. İstifa nedenine değinmeyen Halbusi, meclisin iki ay aradan sonra istifasını oylamak için çarşamba günü toplanacağını ifade etti.

Meclisin 20 Eylül’de oturum yapması gerektiğini ancak Başbakan Mustafa el-Kazımi tarafından ertelendiğini kaydeden Halbusi, “İstifa kararımı siyasi tarafların liderleriyle almadım, istifamın 3’lü ittifakla ilgisi yok” ifadesini kullandı.

Irak’ta bir yıl önce yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma konusunda siyasi taraflar arasında uzlaşma sağlanmamış, Seçimlerin galibi Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu milletvekilleri geçtiğimiz haziran ayında istifa etmişti.

Sadr yanlıların daha sonra meclisi işgal etmesi ile ülkede protestolar patlak vermiş ve meclis uzun süre toplanamamıştı. Protestolar Sadr'ın 30 Ağustos'ta siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından alevlenmiş, başkent Bağdat’taki Yeşil Bölge ve çevresinde çıkan çatışmalarda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 110 güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere 700 kişi yaralanmıştı.

Etiketler ırak meclis
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