Irak'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Irak'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Abdüllatif Reşit kazandı. Barzani'nin desteklediği Reşit, rakibine fark attı.

Irak'ta 329 sandalyeli mecliste cumhurbaşkanlığı seçimi için oylama yapıldı. Oylamanın ilk turunda 39 aday arasında Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) adayı mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in 99, seçime bağımsız olarak katılan Abdüllatif Reşit'in ise 157 oy almasının ardından, adayların üçte iki oy çoğunluğuna ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

RAKİBİNE FARK ATTI

Mecliste ikinci tur için oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından 162 oy alan Abdüllatif Reşit yeni cumhurbaşkanı seçildi. Reşit'in en güçlü rakibi Salih ise 99 oy aldı. Oylamada 8 oy iptal edildi.

BARZANİ'NİN DESTEKLEDİĞİ İSİM

Salih'in adaylığını reddeden Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi, adayı Reber Ahmet'i çekerek, Abdüllatif Reşit'i desteklediğini duyurdu. Sünnilerin çatısı altında toplandığı Egemenlik Koalisyonu tarafından da benzer kararın alındığı açıklandı. Egemenlik Koalisyonu cumhurbaşkanlığı oylaması öncesi yaptığı açıklamada Reşit'i desteklediğini duyurmuştu.

ABDÜLLATİF REŞİT KİMDİR?

Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde 1944'te doğan Abdüllatif Reşit, 1969-1971 yıllarında Süleymaniye Üniversitesi'nde hocalık yaptı. Siyasi kariyerine 1960'larda Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) katılarak başlayan Reşit, 1966'da kurulan Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) katıldı. Saddam rejiminin çökmesinin ardından 2003-2010 yılları arasında Su Kaynakları Bakanı olarak görev yapan Reşit, 2010'da Irak'ın eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin danışmanı olarak atandı.

IRAK'TA NELER OLUYOR?

Irak'ta geçtiğimiz yıl yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma konusunda siyasi taraflar arasında uzlaşma sağlanamamış, seçimlerin galibi Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu milletvekilleri geçtiğimiz haziran ayında istifa etmişti. Sadr yanlılarının daha sonra meclisi işgal etmesi ile ülkede protestolar patlak vermiş ve meclis uzun süre toplanamamıştı. Protestolar Sadr'ın 30 Ağustos'ta siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından alevlenmiş, Bağdat'taki Yeşil Bölge ve çevresinde çıkan çatışmalarda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 110 güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere 700 kişi yaralanmıştı.